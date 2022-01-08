Тюменка собрала коллекцию из 870 ластиков

Тюменка Анна Кажанова за тридцать лет собрала коллекцию из 870 ластиков.

По словам Анны, коллекцию она начала собирать с третьего класса.

"Удивительно, но оказывается, что моей коллекции уже 30 лет! Я помню, как всё начиналось. В третьем классе на 23 Февраля девочки решили подарить одноклассникам блокнот, карандаш и ластик. Я как раз отвечала за покупку стирательных резинок, и то ли плохо считала, то ли перестраховывалась, то ли все наборы мне так понравились, что ластиков я купила с лихвой. После праздника у меня остались синий и коричневый ежики, два розовых слона", - вспоминает Анна.

Эти ежики и слоны стали первыми экземплярами. В школе Анна, как и другие одноклассники того времени, пользовалась ластиками отечественного производства, позже появились "заморские": яркие, ароматизированные и разной формы.

Анна рассказала корреспонденту "АиФ-Западная Сибирь", что на данный момент у нее в коллекции ластики из 14 стран мира: США, Италия, Франция, Монголия, Казахстан, Швейцария, Кипр, Вьетнам, Украина, Китай и т.д., среди них есть редкие экземпляры.