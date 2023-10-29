Ишимская мастерица учит детей шитью по своим эскизам

Юлия Казакова из Ишима выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив и получила около полумиллиона рублей на реализацию проекта "Тепло игрушки". Его задача не только вместе с участниками создать шедевр своими руками, но и прикоснуться к культурному наследию декоративно-прикладного искусства.

С сентября начались занятия с ребятами из социально-реабилитационного центра "Согласие". Каждый мастер-класс длится месяц, он посвящен изделиям из определенного материала. За это время ребят познакомят с историей возникновения и создания текстильных игрушек, разнообразием техник исполнения. После теории переходят к практике, сообщает Тюменская область сегодня.

– Группы небольшие. Каждому участнику занятий нужно уделить достаточно внимания. Это очень индивидуальная работа. Ребята сами придумываю игрушку, которая будет им дарить тепло. Дети сами рисовали эскизы. Я создаю по ним выкройки, а ребятам нужно сшить эти заготовки и оформить, как ими изначально задумывалось, – рассказала Юлия Казакова.

Самое главное, как считает Юлия Казакова, во время этого творческого процесса ребят, которые попали в сложную жизненную ситуацию, удается отвлечь от их проблем. Видно, что, рисуя, они полностью погружены в работу, и получают от этого огромное удовольствие, а их эмоциональное напряжение в это время снижается.