Тоболячка изготовила сувенир – сказочную щуку

Сувенир в виде персонажа сказки "По щучьему велению" напечатала на 3D-принтере мастерица Ульяна Залешина из Тобольска.

"Идея по созданию такого сувенира возникла во время просмотра подобных подставок для печати с разными животными. Мне захотелось адаптировать эту идею под какую-нибудь сказку. На ум сразу пришла щука, выныривающая из проруби", — рассказала Ульяна Залешина.

Тарелочка обыграна в форме водных разводов. Сувенир получился функциональным: можно разместить на всех выступающих местах украшения, повесить ключи, положить любую мелочь.

Персонажа сказки мастер 3D-печати из Тобольска будет делать на заказ. В наличии — один экземпляр. Для того, чтобы выпустить такое изделие, требуется шесть часов. Подставка выполнена из серебряного шелкового пластика PLA, что придает ей благородный вид.

Напомним, ранее тоболячка напечатала подвижные сувениры в виде персонажей сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" – Конька-горбунка, жар-птицы, кита, сообщает Тюменская линия.