Об особенностях работы с полимерной глиной объяснила мастер

Как выработать свой неповторимый стиль, работая с полимерной глиной, рассказала мастер по созданию интерьерных игрушек в смешанной технике Тамара Николаева.

Сейчас выпускается два вида полимерной глины: самозатвердевающая и запекаемая. Первая твердеет на открытом воздухе в течение нескольких часов, вторая – при нагреве в духовке. Разные виды глины отличаются своими свойствами. Есть более мягкие, которые хорошо поддаются лепке стеками и не оставляют швов. Другие, более твердые, подходят для лепки фигур в один кусок. Кроме того, глину можно смешивать, и таким образом подбирать более подходящую и комфортную для определенных целей консистенцию.

– Лично я в основном леплю в один кусок, и сразу тонирую ультра-мягкой пастелью. Перепробовала много, самая идеальная для меня – "Mungyo soft". Уже готовое изделие можно покрасить акриловыми красками, предварительно покрыв их аэрозольным грунтом. Лак тоже нужно использовать аэрозольный, – поделилась мастер.

Мастер подчеркивает, что для полимерной глины не подходит ни лак, ни грунт фирмы "Kudo". Они, по словам собеседницы, между собой не дружат.

Тамара отмечает, что инструментов для лепки нужно не так много. Достаточно приобрести стоматологические стеки и разные кисти. Все свои изделия она придумывает сама, поэтому не использует молды, - сообщает Тюменская область сегодня.