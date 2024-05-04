Школу по работе с керамикой открыли в Червишево

Мастер керамики Дарья Гассман создала "Школу юного керамиста" в Червишево, где старается показать ребятам все грани этого традиционного искусства.

Керамику как предмет Дарья начала изучать с 2015 года. Сама знакомилась с материалами, покупала книги, изучала технологии, участвовала в керамических проектах, много вопросов задавала бывалым мастерам. В керамике Дарью зацепили ее возможности: это бесконечное количество вариаций, сочетания глазурей и масс. Можно что-то изобрести самому, идет погружение в химию и физику процессов.

С детьми в селе Червишево Дарья начала заниматься еще с 2016 года, когда открыла мастерскую "Два керамиста", но немного не в том формате, что сейчас – мало изучали, а больше фантазировали. Когда Дарья переехала в новое помещение, то поняла, что заинтересованных в этом мастерстве много, а школы нет, и возникла идея ее создать, сообщает Тюменская линия.

– До пандемии, когда я разрабатывала проект, он должен был представлять собой некое соединение поколений – семейное времяпровождение вместе с пожилыми людьми. Но в силу обстоятельств того периода реализован проект был только среди детей. А сейчас на занятия периодически записываются и взрослые с детьми. К защите проекта я шла год, в течение которого участвовала в конкурсах, получала обратную связь от экспертов, много думала и переписывала. Когда куратор мультицентра "Моя территория" Дарья мне написала: "Даша, я тебя поздравляю", был шок, радость и желание делать больше, – рассказала тюменка.

Сейчас в школе мастера на постоянной основе занимается одна группа. Состав постоянно меняется: кто-то берет перерыв, а кто-то приходит новенький. Поскольку все потоки цикличны, ученики все время делают что-то новенькое. И в тоже время часто повторяют пройденный материал. Занятия длятся два-три месяца, потом кто-то делает паузу, Дарья вновь собирает группу.