Стали известны популярные предметы ЕГЭ у тюменских выпускников

В Тюменской области более 11 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2024 году. Из них 10 тыс. 700 выпускников текущего года, более 300 выпускников прошлых лет.

Основной этап стартует 23 мая, первыми дисциплинами для госаттестации станут география, литература, химия. Для получения аттестатов 11-классникам необходимо сдать обязательные предметы: ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике профильного и базового уровней — 31 мая.

Самые популярные предметы по выбору среди обучающихся 11 классов - обществознание, физика и информатика. Экзамены по первым двум состоятся 4 июня, по третьему предмету — 7 и 8 июня.

Основная пора закончится 11 июня, после чего предусмотрены резервные дни.

В Тюменской области обратиться с вопросами можно в региональный департамент образования и науки по телефонам: (3452) 56-93-30, 56-93-49. Либо в ТОГИРРО: (3452) 39-02-05, 39-06-27, 39-02-30. Горячая линия Рособрнадзора: + 7 (495) 984-89-19. Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38, сообщает Вслух.ру.