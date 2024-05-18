Врач тюменского Медгорода заподозрила у пациента онкологию по анализу крови

Тюменский врач МКМЦ "Медицинский город" сумела выявить заболевание у 70-летнего пациента с признаками железодефицитной анемии. Мужчина жаловался на слабость, головокружение и снижение уровня гемоглобина. По словам пациента, он уже получал лечение по этому поводу, но к положительному результату оно не привело.

Врач-онколог опухолей головы и шеи Медгорода Мария Соколова провела осмотр пациента и так же не выявила признаков онкопатологии. Но, учитывая железодефицитную анемию, которая не поддавалась лечению, направила мужчину на дополнительное обследование.

По результатам УЗИ у пациента выявлено объемное образование в районе почки. Размеры опухоли достигали 15 сантиметров. Уже на следующий день пациенту провели ПЭТ-КТ, по результатам которой подтвердилось новообразование в левой почке с прорастанием в левую почечную вену, надпочечники и восходящую ободочную кишку с метастазами в регионарные лимфоузлы. Предварительный диагноз пациенту был выставлен в течение двух дней. На сегодня мужчине уже проведен первый этап хирургического лечения. Далее ему предстоит пройти противоопухолевую лекарственную терапию. "Большинство злокачественных опухолей на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, маскируясь под различную соматическую патологию. Своевременно выявить злокачественный процесс на ранних стадиях позволяет регулярное прохождение скрининговых обследований, внимательное отношение к своему здоровью и онконастороженность, сообщает Ирина Литвиненко, пресс-секретарь МКМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).

Необходимо помнить, что симптомы некоторых заболеваний, которые длительное время не поддаются лечению, могут указывать на наличие злокачественного процесса", - говорит Мария Соколова.