Тюменцы могут выиграть билеты в аквапарк за рассказ о своих семейных традициях

Тюменцы могут поделиться в своих соцсетях тем, каким семейным традициям следуют. Принять участие в конкурсе может любой желающий до 29 мая. Главный приз — билеты в аквапарк.

Для участия тюменцам нужно рассказать о семейной традиции в творческом формате: написать текст и прикрепить фото, создать коллаж, ВК-клип или видео. Далее — опубликовать материалы на личной странице во ВКонтакте под хэштегом #семейнаятрадиция72. В публикации важно отразить, как традиция объединяет членов семьи.

— Семейные традиции — важная составляющая хороших отношений между ее членами. У каждой семьи они разные: кто-то собирается за одним столом в праздники, другие регулярно выезжают на природу. Конкурсом мы хотели напомнить тюменцам о том, как важно сохранять и чтить традиции семьи, — рассказала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

Чтобы стать участниками конкурса, тюменцам нужно: быть подписчиком официального сообщества во ВКонтакте "Киберпатруль Тюменской области", опубликовать пост до 29 мая, а также проживать в Тюмени или иметь возможность приехать и получить приз. От каждой семьи на конкурс принимается один пост, сообщает Мегатюмень.