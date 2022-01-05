Как стать донором костного мозга в Тюмени

О донорстве костного мозга люди слышат так же часто, как и о донорстве крови. Однако информирования о том, почему такое донорство важно и кому необходимо, недостаточно. Исправить эту проблему в нашем регионе пытаются волонтеры-медики. Издание "Тюменская область сегодня" пообщалась с представителем движения "Я ответственный донор" Александрой Жилиной.

"Стать донором костного мозга может любой гражданин России без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет. Как и для донора крови, имеются абсолютные противопоказания: хронические неинфекционные заболевания, инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С), а также ряд других болезней, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте yadonor.ru", – сообщила волонтер.

Для определения HLA-генотипа у потенциального донора берут одну пробирку крови – до 10 мл. После проведения всех необходимых исследований гражданина добавляют в Национальный регистр доноров костного мозга. Впоследствии к донору могут обратиться, если пациенту с таким же генотипом стволовых клеток потребуется трансплантация.

"Донорство костного мозга – это не то же самое, что донорство крови. Может пройти большее количество месяцев, а то и лет, прежде чем потенциальный донор станет реальным. И сейчас для нас важно, чтобы люди вступали в регистр, чтобы у пациентов был шанс вовремя найти своего донора", – прокомментировала Александра Жилина.

Волонтер отметила, что доноры могут спасти жизнь тысячам детей и взрослых с лейкозом, лимфомой, другими онкологическими или наследственными заболеваниями.