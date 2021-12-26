Тюменский театральный центр "Космос" запустил интерактивный адвент-календарь

Адвент-календарь в инстаграм-аккаунте МТЦ "Космос" дает возможность тюменцам не только считать дни до наступления Нового года, но и получить приз.

С 15 по 30 декабря ежедневно выходит картинка адвент-календаря с сюрпризом. Любой желающий может принять участие в интерактиве и получить приз. Нужно дождаться, когда окошечки откроются, и сделать скриншот. Внутри — мини-сюрприз или пожелание, которые помогут расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

С 1 по 8 января все собранные скрины нужно отправить в директ театрального центра, а 10 января будут выбраны победители. Тот, кто внимательно будет следить за календарем и соберет больше всех скриншотов, получит приз. Среди подарков: билеты на январские спектакли, мерч от "Космоса", авторский календарь на 2022 год и набор новогодних открыток в тематике нового театрального сезона.

Календарь является частью новогоднего проекта "Будь" от молодежных пространств Тюменской области, пишет "Мегатюмень".