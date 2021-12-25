Тюменцам с инвалидностью и аутизмом помогают с трудоустройством

Фото департамента труда и занятости населения Тюменской области

Более 8 тыс. людей с инвалидностью трудоустроены в Тюменской области. В регионе реализуется программа по финансовой поддержке работодателей и субсидированию их затрат на оплату труда людей с ОВЗ.

Как рассказал директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, ежегодно в центры занятости региона обращаются и получают услуги разного рода более 3 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся мероприятия и по профобучению, переподготовке людей с инвалидностью с учетом их особенностей и потребностей рынка труда.

Он подчеркнул, что для такой категории граждан важно не просто трудоустройство, а именно сопровождение на всех этапах для того, чтобы помочь раскрыть трудовой потенциал человека. В этой части необходимо взаимодействие с образовательными организациями и некоммерческими организациями, в частности, с ТРАНБО "Открой мне мир", запустившей в регионе проект производственно-интеграционных мастерских для людей с аутизмом.

"Для этой категории нужно сопровождение и при обучении, и при стажировке, и при работе. Для таких людей трудоустройство — это не просто форма занятости, а важная часть социализации и социокультурной адаптации. Эти мастерские - хороший прикладной проект. Наши кадровые центры готовы оказывать поддержку в коммуникации с работодателем и партнерами", — сказал Александр Сидоров.

Напомним, производственно-интеграционных мастерские, открытые на первом этаже дома № 2 на ул. Сургутской в Тюмени, презентовали 23 декабря. Помещение поделили на несколько зон. Одна часть отведена под творческую графическую мастерскую, где тюменцы с аутизмом будут рисовать и оцифровывать свои работы, другая — под кухню, где участники проекта будут готовить себе обед и выпечку для небольших фитнес-клубов и других организаций, и цех по выращиванию микрозелени. Посещать мастерские будут 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет, пишет ИА "Тюменская линия".