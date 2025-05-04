Имеет ли право работодатель использовать для проверки полиграф

Что может проверять работодатель через службу безопасности, допустимо ли использовать для проверки полиграф, имеет ли право работодатель изучать соцсети кандидата, рассказали эксперты hh.ru.
В большинстве случаев работодатель проверяет подлинность документов, кредитную историю, отсутствие судимости в целом или по отдельным статьям, не позволяющим работать на должности. Кроме того, служба безопасности может изучить страницы кандидата в соцсетях и запросить отзывы предыдущих работодателей.
Проверка особенно важна для должностей в госструктурах, где предполагается работа с финансами или конфиденциальной информацией, так как степень ответственности в таких случаях очень высока. Чаще и тщательнее проверяют кандидатов в крупных предприятиях, ИТ-компаниях, банках, оборонных предприятиях, государственных учреждениях.
Иногда в работе службы безопасности используют полиграф или детектор лжи. Чаще всего такую проверку проводят там, где предполагается работа с коммерческой тайной.
Закон не запрещает работодателям использовать полиграф, однако перед проверкой представитель компании должен взять у кандидата письменное согласие на беседу с подключением детектора лжи, а также согласие на обработку персональных данных, - сообщает Вслух.ру.
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