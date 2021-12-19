В Тюмени обновят парк автобусов

Эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока в Тюмени в 2022 году. В связи с этим запланировано купить новые автобусы для транспортного обслуживания. На эти цели из бюджета выделят 1 млрд 167 млн 507 тыс. рублей.

Пассажиропоток в городском транспорте Тюмени может увеличиться на 30,8% в 2022 году. По прогнозу, в 2021 году будет перевезено 120 млн пассажиров, в следующем году – 157 млн пассажиров.

Около 90 млн пассажиров будут покупать билеты за полную стоимость, более 26 млн воспользуются льготами, а 26 млн будут являться пенсионерами по старости. Кроме того, в салонах тюменских автобусах на следующий год ожидается 7,59 млн школьников и 7,55 млн студентов.

В 2022 году в Тюмени планируют приобрести 77 автобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам: 15 особо большого класса и 62 - большого. Также больше 1 млрд рублей заложено на предоставление льготного проезда. На организацию и обеспечение работы автоматизированной системы оплаты – 6,5 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году максимальный тариф на проезд пассажира и провоз багажа составит 29 рублей. Стоимость проезда повысится уже с 1 января, пишет "Вслух.ру".