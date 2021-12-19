Тюменцы могут отправлять посылки за счет получателя

Новый сервис Почты России по отправке посылок за счет получателя оказался востребованным среди тюменцев. Только в третьем квартале 2021 года количество таких отправлений выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, сервис доступен в мобильном приложении почты на операционных системах iOS и Android, а также на сайте компании. Эта услуга особенно популярна среди участников дистанционной торговли, продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю, что посылка точно будет отправлена.

При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, а на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя. Если оплаченная получателем посылка не поступит в отделение, деньги за доставку вернутся обратно на карту. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте ведомства, пишет "Мегатюмень".