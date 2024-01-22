Почта РФ за год бесплатно отправила более 3 тысяч посылок от тюменцев в зону СВО

Жители Тюменской области за 2023 год с помощью Почты России бесплатно отправили более 3 тысяч посылок в зону спецоперации, в том числе 1214 - в декабре, сообщает пресс-слжуба компании.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить в почтовых отделениях. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать "город Москва-400", фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям. Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.