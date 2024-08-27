Почта России бесплатно отправляет посылки в Курскую и Белгородскую области

Отделения Почты России по всей стране с 27 августа бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей, а также бесплатно отправляет из этих регионов в любой регион России.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

Гендиректор Почты России Михаил Волков: