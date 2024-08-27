Почта России бесплатно отправляет посылки в Курскую и Белгородскую области

Отделения Почты России по всей стране с 27 августа бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей, а также бесплатно отправляет из этих регионов в любой регион России.
Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.
Гендиректор Почты России Михаил Волков:
Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас.
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