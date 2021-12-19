Тобольский музей-заповедник подготовил новогоднюю программу

В Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике стартовали предпраздничные мастер-классы, выставки, экскурсии и конкурсы. Новогодние каникулы также обещают быть насыщенными на мероприятия.

Как сообщили в учреждении, для детей и взрослых Дом мастеров проводит мастер-класс по изготовлению символа наступающего года – Тигра - в технике ручной лепки. В Новогоднюю мастерскую можно предварительно записаться по телефону: 8 (3456) 22-37-13.

В конкурсе "Ларец Мороза-Воеводы" могут принять участие коллективы детских садов и школ, а также учреждений дополнительного образования. Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу проводится в три этапа до 18 января 2022 года включительно. Самая креативная и яркая работа будет выбрана с помощью интерактивного голосования на официальной странице музея в социальной сети "Вконтакте".

Жители и гости Тюменской области могут принять участие в онлайн-викторине, посвященной сибирскому сказочнику Петру Ершову и его всемирно известному произведению "Конек-Горбунок". Сделать это можно по ссылке: https://конек-горбунок.рф/viktorina/. После прохождения викторины на почту придет кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. В Тюмени можно будет посетить музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске - Музей Семьи Императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово - Ишимский музейный комплекс им П.П. Ершова.

Каждый также автоматически станет участником розыгрыша ценных призов, который пройдет в прямом эфире 23 декабря в 20:00 по местному времени на сайте https://конек-горбунок.рф/.