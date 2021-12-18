Ветеринары советуют тюменцам вакцинировать домашних кошек

Многие владельцы кошек и котов в Тюмени считают, что если их питомцы не выходят на улицу, то и риска подхватить инфекцию нет, а значит, и ставить прививки животным не обязательно. Тем не менее, специалисты рекомендуют поставить комплексную прививку хвостатым жителям квартир.

"Знаю несколько случаев, когда у домашних кошек диагностировали вирус панлейкопении или кошачей чумы. При этом хозяева рассказывали, что животные не выходят на улицу и не вывозились на дачу. Поэтому сложилось такое предположение, что из-за устойчивости вируса во внешней среде при благоприятных условиях его можно занести в квартиру даже на обуви", – рассказала тюменский ветеринар Ирина Кокшарова.

Бездомные кошки, зараженные этим вирусом, могут испражнятся на землю. Все это размывает дождем, а инфекция оседает на нашей обуви. В ней люди приходят домой, оставляют грязь на полу, где потом ходят кошки. Вылизываясь, питомцы заносят вирус в свой организм, пишет "Тюменская область сегодня".

"Предотвратить заражение поможет любая комплексная вакцина. Сначала препарат нужно ставить в два этапа с интервалом в три недели. Последующая вакцинация – раз в год. Но главное, не опаздывать – кошачья вакцина не устойчива в организме, если не успеть поставить ее через год, закреплять придется повторно", - поделилась ветеринар.