Как уберечь кошку от ожирения

Что делать с лишними килограммами и как проконтролировать вес животного, рассказала ветеринар Инна Астахова.

– Чтобы контролировать вес, достаточно визуального осмотра. Жировые отложения на боках, свисающий живот и широкая спина – опасные симптомы. У животных с избыточной массой тела трудно прощупать ребра и позвоночник. Кошка, страдающая ожирением, становится малоподвижной, быстро утомляется, а при минимальных физических нагрузках может появляться одышка, – рассказала она.

Ожирение у породистых любимцев определить легко. Достаточно знать стандарты породы. Если вес животного превышает необходимые показатели на 15-20 %, оно точно есть.

Основными причинами набора веса являются неправильное питание и недостаток физической активности. Неподходящая диета, состоящая из несбалансированных кормов, переедание и частые угощения "со стола" становятся основными факторами, способствующими ожирению. К тому же многие владельцы не осознают, что даже небольшие кусочки лакомств могут существенно повлиять на вес питомца.

– В первую очередь нужно попытаться установить причину избыточного веса. Я часто на приемах слышу от владельцев о том, что моя кошка умничка и она сама знает, сколько ей нужно съесть. Но это глубокое заблуждение. Ведь корм в постоянном доступе и при неконтролируемом потреблении ведет к набору веса. Если вы угощаете своего любимца "со стола", на ваш взгляд, небольшим кусочком чего-либо, это тоже повышает суточный калораж, – говорит Инна. – Бороться с избыточным весом можно с помощью правильно подобранной повседневной диеты с пониженной калорийностью, повышенным содержанием белка и клетчатки. При ожирении стоит обратиться к ветеринару для подбора лечебной диеты, - сообщает Тюменская область сегодня.