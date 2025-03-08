Сколько стоит вакцинация кошек, рассказали тюменцам

Современные вакцины позволяют защитить питомцев от целого комплекса заболеваний: от распространённого калицивируса до опасного бешенства.

– Важно понимать, вакцинация – реальный способ сохранить здоровье животного, – отмечает врач-ветеринар Елена Соколова.

Существуют типы вакцин с пролонгированным действием. Они обеспечивают защиту на более длительный период и реже требуют повторных прививок.

– Это особенно удобно для владельцев, чьи питомцы тяжело переносят сам процесс вакцинации, – отмечает доктор.

Она советует уделять большое внимание правильной подготовке кошки к вакцинации. За неделю до прививки рекомендуется провести дегельминтизацию и убедиться в отсутствии внешних паразитов. Ветеринары советуют выбирать утренние часы для процедуры, когда животное наиболее активно.

Стоимость базовой вакцинации варьируется от 1500 до 3500 рублей, включая осмотр ветеринара и необходимые анализы. Многие клиники предлагают комплексные программы вакцинации со скидкой, - сообщает Мегатюмень.