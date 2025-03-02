О чем говорят коты, тюменцам ответили с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект рассказал тюменцам, о чем хотят сказать их кошки.

Мурлыканье - это признак удовольствия, комфорта и расслабленности. Кошки мурлычут, когда их гладят, когда они лежат рядом с хозяином или когда чувствуют себя в безопасности. Иногда они мурлычут, чтобы успокоить себя, например, когда заболели.



Если котик мяукает, он хочет привлечь внимание человека. Это может быть просьба еды, желание выйти на улицу или просто способ поздороваться. Например, короткое "мяу" — приветствие; повторяющееся мяуканье — просьба; громкое и настойчивое — требование или жалоба. Шипение или рычание - это явные признаки того, что кошка чувствует угрозу, злится или хочет, чтобы ее оставили в покое.

Помимо звуков, питомцы могут показывать свое настроение физическим контактом. Кошки трутся о людей или предметы, чтобы пометить их своим запахом. Это может быть проявлением привязанности и способом показать, что они чувствуют себя комфортно рядом с человеком. Когда кошка "месит" хозяина лапками, это часто признак комфорта и доверия. Если животное смотрит на человека и медленно моргает, это способ выразить доверие и комфорт."

Прижатые к голове уши говорят о чувстве страха, агрессии или раздражении. Расширенные зрачки означают возбуждение, страх или интерес. Если кошка лежит на спине и показывает живот, это может быть признаком доверия. Однако это не всегда приглашение погладить ее по животу — многие не любят, когда трогают их в этом месте. Иногда это просто способ охладиться или расслабиться, - сообщает Тюменская линия.