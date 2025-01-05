Тюменский ветеринар дала советы, как приучить кошку к когтеточке

Подход к решению вопроса зависит от возраста питомца.

– Котенка сначала нужно познакомить с приспособлением и вызвать к нему интерес. Например, подвесить к когтеточке разные игрушки, использовать ароматы, которые привлекают хвостатых. Чтобы он не драл другие пространства, их можно опрыскивать эфирным маслом цитруса или столовым уксусом, – пояснила эксперт.

С питомцем нужно разговаривать строго, но спокойно, так как они отлично понимают интонации. Нельзя и наказывать физически, иначе хвостатый может стать боязливым и начать относиться к хозяину с неприязненно.

Взрослую кошку приручить к когтеточке сложнее. При знакомстве питомица с устройством нужно поставить ее передние лапки на поверхность конструкции. Если животное выпустит когти на всю длину, то оставит на ней свой запах. Затем когтеточку можно немного ароматизировать кошачьей мятой или валерьянкой, а когда хвостатая начнет к ней подходить – начать хвалить, - сообщает Мегатюмень.