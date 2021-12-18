2022 год в Тюмени будет богат на крупные выставки

Уникальная выставка работ Пабло Пикассо откроется в Тюмени в 2022 году в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе. Также запланированы выставки русского авангарда и народных промыслов.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, знаковым событием будущей весны может стать выставочный проект "Русский авангард". Тему передового искусства впервые на главной музейной площадке Тюмени представит Самарский областной художественный музей в рамках нацпроекта "Культура".

Также по нацпроекту в Тюмень привезут еще одну крупную выставку – "Широка страна моя родная" из фондов государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО". Проект представит народное искусство России 1970-1980-х годов. Посетители смогут увидеть и оценить лучшие традиционные произведения мастеров и промыслы народов, населяющих многонациональную страну.

Организаторы надеются, что состоятся и традиционные мероприятия: "Лето в Тобольском кремле" и "Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева". Уже 13 января новую программу "Старый Новый год с ТФО" представит Тюменский филармонический оркестр. Музыканты исполнят известные произведения Иоганна Штрауса.

Кроме того, в 2022 году с Тюменским филармоническим оркестром выступят несколько приглашенных дирижеров. В их числе – народный артист России Александр Скульский, который даст концерт 30 января, пишет ИА "Тюменская линия".