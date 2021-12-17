Тюменские депутаты одобрили награждение Сергея Медведева почетным знаком за заслуги перед городом

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Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" в декабре предлагается наградить депутата Тюменской областной думы Сергея Медведева. Его кандидатуру депутаты Тюменского городской думы обсудили и единогласно одобрили к поощрению на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

1 декабря на заседании комиссии по поощрениям Тюменской городской думы рассмотрено ходатайство о поощрении нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" Сергея Михайловича Медведева. Наградить его предлагается за значительный вклад в развитие Тюмени, совершенствование местного самоуправления, сообщила депутат и председатель комиссии по поощрениям Надежда Ачкасова.

Инициатором награждения почетным знаком Сергея Медведева выступил депутат городской думы Валерий Роженцев. Он напомнил членам комиссии, что Медведев до депутатской деятельности 25 лет работал в милиции, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, и все эти годы с честью исполнял свой служебный долг. "Это человек слова, на которого всегда можно положиться. Работал с ним не один год и могу с уверенностью сказать: он заслуживает этого знака", - подчеркнул Валерий Роженцев.

Замглавы города Петр Вагин назвал Медведева легендой уголовного розыска и подразделений по борьбе с организованной преступностью. Благодаря Сергею Михайловичу была четко выстроена работа подразделений, многое сделано для материального укрепления службы и по укреплению жилищного фонда. "Он внес огромный вклад, который должен быть оценен", - выразил уверенность Петр Вагин.

Депутаты Альбина Селезнева и Надежда Ачкасова отметили, что, являясь депутатом, Медведев всегда вникает в проблемы людей, особенно старается помочь пенсионерам и детям.

"Меня удивляет стремление и желание Сергея Михайловича познать основы местного самоуправления. В период его председательства городская дума зарекомендовала себя как работоспособный орган. Он с уважением, пониманием и любовью относится к людям. Ни одна просьба или вопрос от жителей не остается без его внимания. Его заслуга перед городом несомненна", – добавил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, отметив особый вклад Медведева в становление местного самоуправления в городе.

Помимо награждения Сергея Медведева, депутаты предлагают отметить почетным знаком "За волонтерство и милосердие" деятельность председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Нины Половниковой и индивидуального предпринимателя Сергея Колпакова, которые безвозмездно помогают жителям города в различных ситуациях. К поощрению Почетной грамотой гордумы в декабре предлагается представить 37 тюменцев, Благодарностью гордумы отметить 62 человек.