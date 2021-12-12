Музей торговли планируют открыть в тюменском ЦУМе в 2022 году

Тюменский ЦУМ приурочит открытие музея торговли к своему 5-летнему юбилею, который отмечается в 2022 году. Концепция проекта уже готова, идет оформление экспонатов.

Как рассказала генеральный директор ЦУМа, член торгово-промышленной палаты Юлия Глазунова, часть из них – уникальна и связана с посещением торгового центра одним из руководителей Советского Союза Алексея Косыгина.

"Наша история неразрывно связана с развитием розничной торговли и экономической историей региона. За все время работы миллионы товаров разошлись по большой области. Часть из них выходит из моды, какие-то вышли из употребления, что-то уже забытое хранится в кладовках. А ведь все это своеобразные памятники эпохи. С помощью тюменцев мы продолжаем формировать коллекции и ждём всех, кто готов поделиться приобретёнными в советское время вещами", - отметила Юлия Глазунова.

В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области сообщили, что особое внимание в музее планируется уделить истории вещей. Проводятся встречи, ведутся переговоры с коллекционерами.