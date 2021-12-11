Перед новогодними праздниками ГИБДД усилит патрулирование тюменских трасс

ГИБДД Тюменской области усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на федеральных трассах региона. Особое внимание планируется уделить автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году снизилась аварийность на федеральных автодорогах региона. С начала года произошло 294 ДТП, в которых погибли 74 человека, 465 человек ранены. Единственная автодорога, на которой выросло число погибших в ДТП людей – это трасса Тюмень-Ханты-Мансийск. В этом году здесь погибли 43 человека, в прошлом – 38.

В прошлом году именно в декабре на этой трассе происходили ДТП с погибшими, поэтому число нарядов ДПС в преддверии новогодних праздников здесь решили увеличить. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС ГИБДД для контроля за движением.

Автоинспекторы призывают водителей выбирать безопасную скорость в зимних условиях, учитывая погоду, видимость и состояние проезжей части. А также соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров обгона, особенно на затяжных поворотах и участках со сложным рельефом местности.