Мультимедиа-гиды расскажут об истории Ишима

В музее "Городская управа" в Ишиме создана цифровая платформа "Артефакт". В рамках проекта мультимедиа-гиды проводят экскурсии по экспозиции "История Ишима с древних времен и до современности".

Посетителям достаточно навести камеру мобильного устройства на экспонаты и с помощью технологии дополненной реальности узнать о них все. Бесплатное приложение позволяет прослушать аудиогид с версией на иностранном языке. Экспозицию можно посмотреть даже из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал платформы "Артефакт".

Напомним, в число 40 уникальных экспонатов экспозиции "История Ишима с древних времен до современности" вошли предметы коллекций "Редкая книга", "Живопись", "Предметы прикладного искусства и быта". Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Культура", пишет ИА "Тюменская линия".