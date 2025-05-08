В тюменском Ембаево представили редкие экспонаты

Ембаевский сельский музей обладает уникальным собранием предметов и коллекций, отражающих культурно-историческое своеобразие села, в том числе культуру и быт сибирских татар. Всего на постоянной основе в музее действуют 12 экспозиций.

На стендах зала боевой и трудовой славы можно увидеть фотографии земляков-участников войны и тружеников тыла. Здесь же хранятся фронтовые письма, похоронки, награды и медали, документы, обмундирование солдат и подлинные предметы с мест боевых сражений Великой Отечественной войны.

В числе экспонатов – личные вещи (мундир, сапоги) ветерана войны Фархада Муслимова (1921 – 2003), участника охраны Потсдамской конференции, Парада Победы в Москве 1945 года.

Бережно хранится в зале и номер газеты "Правда" от 10 мая 1945 года, посвященный, конечно, Победе. В числе публикаций – знаменитое эссе Ильи Эренбурга "Утро мира".

Сейчас в зале боевой славы появились фотографии, материалы и манекены участников других войн – афганской, чеченской. Представлены личные вещи Героя России, уроженца села Ембаево Тимура Мухутдинова. Тщательно собирается информация о героях специальной военной операции.

Музей тесно сотрудничает с Ембаевским первичным отделением Совета ветеранов. Вместе с представителями старшего поколения был запущен один из самых значимых музейных проектов – создание Книги памяти. В сборник, изданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вошли биографии, фотографии, воспоминания и другие материалы, рассказывающие о жизни и подвигах героев-земляков. Вот уже пять лет книга занимает свое почетное место в музее, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.