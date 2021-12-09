Более трех тысяч человек скончались от covid-19 в Тюменской области с начала пандемии

По данным Стопкоронавирус.рф, в Тюменской области коронавирус признан причиной смерти 3025 человек, в том числе 27 - за минувшие сутки.

За минувшие сутки в регионе выявлено 306 новых случаев заболевания covid-19, в том числе у 43 детей, 331 человек выздоровел, 25 пациентов находятся на ИВЛ, 34 682 человека остаются под медицинским наблюдением. Всего с начала пандемии виру выявлен у 83 656 человек, из них выздоровели 65 389.

Оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на сегодня в регионе вакцинированы против коронавируса 939 267, полный курс прошли 838 022 человек. Узнать о пунктах вакцинации жители Тюмени могут в чат-боте.