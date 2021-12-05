Голышмановские мастерицы возрождают забытое ремесло

Выставка народных рукотворных кукол открылась в Голышмановском краеведческом музее по итогам проекта "Фестиваль народной куклы". Автором идеи выступили участники группы "Кладовая народных традиций" детского сада №5 "Ягодка", победившие в конкурсе поддержки гражданских инициатив.

В течение четырех лет голышмановские мастерицы возрождают забытое ремесло: сами шьют народных кукол и других приобщают к полезному делу. В рамках проекта была открыта творческая мастерская, куда приходили взрослые и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, их объединял интерес к рукоделию.

"Мы изготавливали кукол всех национальностей, живущих в нашем округе. Они сохраняют в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа, и в этом их главная ценность. В наших мастер-классах участвовали работники детских садов, родители вместе с детьми. На итоговое мероприятие свои работы ещё предоставили умелицы из села Медведево и Аромашевского района. Они сшили чувашских и белорусских народных кукол", - рассказала руководитель проекта "Фестиваль народной куклы" Оксана Гейниц.

На выставку заявились более 60 человек. Это мастера разных поколений, склонные к ручному творческому труду.

Инициативная группа "Кладовая народных традиций" изготовила уже тысячи кукол. Часть рукотворных игрушек оставляют в мини-музее, созданном при детсаде "Ягодка", многих просто дарят или отдают на благотворительные акции. На выставке, организованной как итог проекта "Фестиваль народной куклы, было представлено более 80 изделий. Среди них - обереговые, обрядовые и игровые куклы, пишет "Мегатюмень".

Директор Голышмановского краеведческого музея Светлана Усольцева отметила, что общими усилиями рукодельницы создали уникальную коллекцию народных кукол. Любители творчества смогут полюбоваться на эксклюзивные изделия ещё в течение двух месяцев. Именно столько будет работать выставка.