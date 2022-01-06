Тюменка четыре года коллекционирует необычные куклы

Студентка Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Владлена Кармалита четыре года коллекционирует кукол. Она предпочитает необычные, авторские куклы. Считает, у них есть своя индивидуальность, характер и специфика.

О каждой кукле девушка может рассказывать бесконечно, но есть и особенно любимые. Например, кукла по имени Анабель. Увидев ее в продаже, Владлена влюбилась с первого взгляда. Игрушка пугает тех, видит коллекцию вживую, но сама хозяйка в ней души не чает.

- Я не верю в эзотерики, мистику, приметы и прочее, но мне в то же время очень нравится атмосфера и эстетика ведьмовства, вот и куклы соответствующие. Иногда я и сама думаю, что они живые, особенно когда кто-то из них не хочет вставать на подставку, но как только я начинаю ругаться вслух и угрожать продать ее, она сразу встает, как мне надо, - говорит Владлена. - Даже если они будут оживать по ночам, я не против, будет с кем поговорить.

Как сообщает Комсомольская правда-Тюмень, каждую куклу девушка считает членом своей семьи и относится как к любимым детям. С ними связаны определенные воспоминания из жизни. Сейчас девушка начала зарабатывать на своем увлечении: во-первых, она сама начала делать авторские куклы, во-вторых, будущий модельер-конструктор шьет для игрушек наряды под заказ.

Девушка не исключает, что когда-нибудь хобби перестанет ее так зажигать и она прекратит коллекционировать кукол. Тогда она свои экспонаты либо оставит детям и внукам, либо распродаст другим ценителям.