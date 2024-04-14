О создании кукл-актеров рассказала тюменский художник-декоратор

Чтобы кукла по-настоящему "зазвучала", нужен человек, который создаст ее такой, какой она предстанет на сцене. Таким человеком стала художник-декоратор Тюменского театра кукол Вероника Шакурова. Она рассказала о том, как ей удается вдохнуть жизнь в кукольных персонажей.

Кукла-актер предназначена для работы на сцене, и неважно, большой это спектакль или небольшая постановка, большая кукла или маленькая. У меня, например, есть мишка Балу из "Маугли": это кукла с меня ростом, которая управляется двумя-тремя актерами. А есть маленькие перчаточные куклы, которые надеваются одним актером на руку, и работать можно за обыкновенной ширмой. Есть тростевые, планшетные, теневые, марионетки, но это все – театральные куклы, и их предназначение в первую очередь – работа для зрителя. Персонажи рассчитаны на разыгрывание сюжета, сценки какой-то истории, события, действия, сообщает Тюменская область сегодня.

Театральные куклы – это в основном фанера, проволока, арматура из стекловолокна, поролон, пеноплекс, изолон. Все вот такое строительное. И, конечно, старое доброе папье-маше. Используются разные материалы: можем взять и кусочек пластика, и трубу изоляционную, а то и конус картонный от туалетной бумаги. Ткани всевозможные от органзы до меха, пряжу, шпагат – и бумажный, и пеньковый. В общем, все, что попадается под руку, идет в ход. Клеим различными клеями, клейстером и термопистолетом.

Как вы своим куклам придаете эмоциональность?

Я никогда не сажусь за работу над своей куклой в плохом настроении или когда недомогаю. Должно появиться желание. Вот накатило – тогда и работаю. Я и материалы по настроению выбираю. Могу возиться с плюшем неделю подряд, а могу бросить и взяться за фарфор или делать платьишки своим текстилькам, которые сшились еще пару месяцев назад. В общем, спонтанно все происходит. На работе другое, но и там стараюсь отключаться от негатива. Я как бы договариваюсь мысленно с куклой, что "нам надо поработать, я немножко погрущу и все, будь послушной, пожалей меня". Это может показаться неким сумасшествием, но работа с куклой – вообще дело своеобразное. Для меня главное, чтобы кукла не брала плохие вибрации. И я могу смело похвалиться тем, что все мои театральные детки послушны, не ломаются. Актеры их любят и говорят об этом вслух.