В коллекции кукольного театра пополнение

22 июня Тюменский кукольный театр представит новый спектакль "Ромка, Фомка и Артос" (6+) по мотивам самого известного детского произведения тюменского писателя Константина Лагунова. В связи с этим в коллекции кукол-актеров театра произошло пополнение, и, конечно, самым харизматичным представителем стал неугомонный пес Ромка Рамазан.

О том, как появился главный герой постановки, корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала художник-декоратор творческого объединения Вероника Шакурова, которая сделала Ромку таким, каким он запомнился с детских лет.]

По словам Вероники, строгих правил выбора декораторов для определенных героев в театре нет, и все художники действуют по-разному. Некоторые предоставляют возможность самим создателям выбирать, какую куклу они захотят делать. Между тем, конкретно на этот спектакль персонажей "раздавал" главный художник Тюменского театра кукол Сергей Перепелкин.

Вероника пока не знает, удалось ли ей вложить в Ромку все свои представления. С главным героем ей пришлось немного повозиться: оказалось, что каркас сделан с некоторыми ошибками. Тогда мастер взяла в руки плоскогубцы и начала на свой страх и риск гнуть толстые металлические петли – крепления лап, сообщает Тюменская область сегодня.

– Если эти петли установлены неправильно, лапы работать не будут. В остальном Ромка оказался достаточно покладистым питомцем: вел себя хорошо и очень хотел побыстрее "родиться". В этом я его немного подвела, свалившись с температурой. Но он молодец, терпеливо дожидался, когда выйду с больничного, – рассказала создатель куклы.

Главный герой постановки изготовлен из многих материалов: это папье-маше, фанера, поролон, изолон, флис, проволока, нитки для вязания, кусочки меха, акриловые краски. А изюминка для "блеска" в глазах – обычная белая пайетка. При театральном свете, по словам мастера, пайетки блестят и придают живости взгляду куклы.