Тюменскую версию "Мастера и Маргариты" увидит Москва

Фото - https://vk.com/kukli.kto72

Тюменский театр кукол планирует 5 и 6 ноября выступить на сцене Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова в Москве со спектаклем "Мастер и Маргарита", договоренности об этом уже достигнуты, рассказал директор театра Роман Явныч.

Премьера спектакля "Мастер и Маргарита", поставленного режиссером Натальей Явныч по роману Булгакова, осенью 2023 года для театральной Тюмени стала ярким событием и привлекла к театру кукол повышенное внимание публики. Благодаря ему в театре возросло количество посещений и появилась новая форма общения со зрителем - творческие встречи. По словам Натальи Явныч, зрителя спектакль привлекает не только содержанием, но и новизной в раскрытии образов.

Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина считает этот спектакль знаковым событием уходящего сезона в Тюменском театре кукол:

Я считаю это спектакль переломным в творческом плане моментом в деятельности театра кукол. Сказать, что спектакль востребован — ничего не сказать. Билеты раскупаются очень быстро, как только поступают в продажу. Еще один показатель востребованности — к нам начали поступать коллективные заявки с предприятий, они готовы выкупить зал, чтобы для своих сотрудников показать этот спектакль. Мы закрываем творческий сезон в театре именно этим спектаклем.

С начала премьеры "Мастера и Маргариту" в Тюмени сыграли 22 раза, 23-й показ состоится 22 июня.

Что касается Москвы, то в рамках фестиваля Тюменский театр кукол однажды имел опыт выступления в театре Образцова, но с малыми формами и на малой сцене. Такого, чтобы на главной сцене показать свой большой спектакль - в истории тюменской труппы еще не было никогда. Наталья Явныч рассказала, что специалисты уже осмотрели московскую сцену, она чуть меньше тюменской, но актеры и сотрудники трудностей не боятся и с нетерпением ждут осени, чтобы продемонстрировать московскому зрителю своем творчество и мастерство.