Тюменский невролог рассказала о влиянии коронавируса на нервную систему

Неврологические последствия проявляются у 36,4 % переболевших covid-19. О воздействии вируса на нервную систему рассказала главный врач Областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева.

В большинстве случаев (33,7 %) у пациентов после коронавируса развиваются нервно-мышечные заболевания, которые характеризуются нарушением функции мышц, их слабостью, снижением двигательного контроля. В 27,3 % случаев диагностируются цереброваскулярные болезни, при которых нарушается кровообращение сосудов мозга. 19,4 % случаев приходится на энцефалопатию (диффузное нарушение функции головного мозга).

Для коронавируса нервная система является патогенетической мишенью: вирус (микробы) внедряется в ткани нервной системы, идёт воздействие токсических веществ, вырабатываемых микроорганизмами.

Так как вирус нейротропен, то есть способен поражать нервные клетки, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы, он поражает напрямую структуры головного мозга (лимбическую систему, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и др.)

Повреждение вагуса (блуждающего нерва) вызывает вегетативную дисфункцию с гиперсимпатикотонией – тахикардию, аритмию, артериальную гипотензию, проблемы со сном, подобие панических атак, тревожные расстройства.

Вирус хорошо размножается в эндотелии сосудов, что вызывает проблемы со свёртыванием крови. На фоне COVID-19 у больного может развиться микротромбоз почки, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и т.д. Вирус может стать причиной воспаления сердечной мышцы (миокардита) и ишемии головного мозга.

При заболевании COVID-19 вирус остаётся в организме пациента в течение долгого времени, провоцируя воспаления и аутоиммунные реакции.

Последствия после коронавируса разнообразны. Так, на фоне нарушения гемостаза у пациента могут начаться мучительные мигрени, глубокие депрессивные состояния. Может развиться синдром активации тучных клеток (MCAS) — состояние, при котором тучные клетки (вид клеток иммунной системы) выделяют чрезмерное количество медиаторов, что приводит к хроническому воспалению. Волнообразно или на постоянной основе у пациента проявляются следующие симптомы:

- парализующая слабость;

- одышка, неполный вдох, апноэ, тяжесть за грудиной;

- боль (голова, мышцы, суставы);

- потеря обоняния, фантосмия (обонятельные галлюцинации), искажение запаха/вкуса;

- сосудистые и васкулитные проявления на коже, прочие кожные реакции (обширные крапивницы, капиллярные сетки);

- резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардия (в том числе ортостатическая тахикардия), головокружения;

- когнитивные нарушения (потеря памяти, "туман в голове", дезориентация в пространстве);

- тревога и панические атаки;

- расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, возникающая волнообразно и не зависящая от диеты либо приёма лекарств;

- продолжительная субфебрильная температура (37-38°C), либо гипотермия, либо скачки температуры;

- в редких случаях – хронический синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание, при котором в результате поражения нервных клеток возникают мышечная слабость, нарушение чувствительности, иногда паралич).

Данные симптомы могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Пациенты с коронавирусом нуждаются в реабилитации на всех этапах оказания медпомощи, начиная с госпиталя и заканчивая реабилитацией в дневном стационаре, в амбулаторных условиях, а также реабилитацией с применением телемедицинских технологий. С пациентами на всех этапах работает мультидисциплинарная реабилитационная команда.

При наличии показаний специалисты рекомендуют людям, перенёсшим COVID-19, выполнение дыхательных упражнений с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе, создаваемым аппаратами типа СИПАП и дыхательными тренжёрами, выполнение элементов дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой, полного дыхания йогов, цигун-терапии, техники мобилизации грудной клетки и ребёр методами мануальной терапии, остеопатии, миофасциального релиза дыхательных мышц, коррекцию мышечных триггеров дыхательной мускулатуры.

Аэробные нагрузки продолжительностью 20–30 минут должны производиться 3 раза в неделю на протяжении 8–12 недель. Интенсивность и вид тренировки – интервальной или с постоянной нагрузкой – должна подбираться индивидуально с учетом состояния пациента и его физических возможностей. При этом пациенты должны быть обучены контролю эффективности и безопасности физических нагрузок, знать "стоп-сигналы".

В период реабилитации после коронавируса по показаниям специалистов также можно проходить физиолечение и посещать занятия с психологом. Обязательным условием выздоровления является активное вовлечение пациента в реабилитационный процесс.