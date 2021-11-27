Рентгенологические кабинеты в тобольской больнице работают круглые сутки

Фото пресс-службы Областной больницы №3 (г. Тобольск)

В рентгенологическом отделении Областной больницы №3 в Тобольске провели большую организационную работу для обеспечения доступности медицинской помощи. Кабинеты оснастили новыми аппаратами для проведения исследований и комплектом вспомогательного оборудования, они работают в круглосуточном режиме.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №3, отделение включает кабинет магнитно-резонансной томографии, два кабинета компьютерной томографии, а также рентгеновские, флюорогафические и маммографические кабинеты и их мобильные модификации. Кроме того, специалисты проводят и выездную работу.

В день через кабинеты компьютерной томографии проходит около сотни человек: основной поток составляют пациенты, связанные с лечением и диагностикой COVID-19. Нагрузка на кабинеты рентгена и КТ выросла если с января по июнь в одном кабинете КТ было проведено более 6 тыс. исследований (почти половина – исследования органов грудной клетки), то с июля по сентябрь проведено уже почти 4,5 тыс. исследований. В 2020 году эта цифра составила 14,5 тыс. проведённых исследований методом компьютерной томографии.

"Несмотря на то, что персонал рентгенологического отделения сейчас испытывает колоссальную нагрузку, наши специалисты достойно справляются с большим потоком пациентов, многим из которых требуются повторные исследования. Именно по результатам КТ лёгких можно оценить тяжесть заболевания, определить наиболее эффективную тактику лечения пациента", — прокомментировала главный врач ОБ №3 Ольга Доронина.