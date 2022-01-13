Искусственный интеллект обработал 500 КТ-снимков головного мозга в тюменской клинике

Фото пресс-службы ОКБ-2

С ноябре 2021 года в отделении лучевой диагностики Областной клинической больницы №2 применяется искусственный интеллект для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт. На сегодня с помощью ИИ успешно обработано более 500 результатов КТ-исследований, сообщили в пресс-службе ОКБ-2.

Использование искусственного интеллекта позволяет оперативно интерпретировать результаты, полученные при компьютерной томографии. Когда в приёмное отделение экстренно поступает пациент с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, его направляют на КТ-исследование головного мозга. ИИ анализирует результат и предоставляет специалистам предварительное заключение, выделяя на обработанном снимке изменённые зоны, высчитывая объём кровоизлияния. По полученным данным врач определяет окончательный диагноз.

Использование искусственного интеллекта позволяет оптимизировать работу специалистов, сократив время на описание заключения и постановку диагноза. Кроме того, ИИ помогает максимально быстро определить, нуждается ли пациент в оказании неотложной помощи.

Благодаря новой технологии обработки снимков, например, удалось в кратчайшие сроки выявить геморрагический инсульт у 73-летнего мужчины, который обратился в приёмное отделение ОКБ №2, когда почувствовал слабость в левой руке. Небольшой объём кровоизлияния в мозг позволил вести консервативное лечение, после улучшения состояния пациента перевели в неврологическое отделение, где он проходит терапию.

В будущем на базе ОКБ №2 планируется также применение искусственного интеллекта с целью анализа снимков КТ лёгких и молочных желёз. "Это стало возможным благодаря реализации на территории региона национального проекта "Здравоохранение", одно из ключевых направлений которого – цифровизация медицины – создаёт условия для успешного внедрения современных технологий в работу медицинских организаций", - отмечают в ОКБ-2.