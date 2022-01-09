Пациентам с ВИЧ в Тюмени упростили прохождение КТ-исследования легких

20:36 09 января 2022
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Фото депздрава ТО

В отделении лучевой диагностики Областного клинического фтизиопульмонологического центра улучшили маршрутизацию для пациентов Центра профилактики и борьбы со СПИД, чтобы они могли быстрее пройти КТ-диагностику и получить лечение. Из общего числа пациентов с туберкулёзом ВИЧ-инфицированные в ОКФЦ составляют почти 42%, сообщает региональный депздрав. 

"В Тюменской области доля ВИЧ-инфицированных пациентов, страдающих туберкулёзом, среди всех состоящих на туберкулезном учете пациентов остается высокой. По данным за 11 месяцев 2021 года, из 1265 больных, состоящих на учете в ОКФЦ, 528 человек (41,7 %) являются ВИЧ-инфицированными. Самым эффективным методом ранней диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ является КТ-исследование органов грудной клетки", - отметили в пресс-службе Областного клинического фтизиопульмонологического центра.

В 2021 году из Центра СПИД на компьютерную томографию в ОКФЦ было направлено 578 человек, у 154 из них выявлен туберкулез (26,6 %).

Отмечается, что бережливые технологии помогли упростить запись пациентов на КТ, сделать возможным направление экстренных больных на исследование в день обращения, а также исключить пересечение потоков пациентов.

Татьяна Седельникова, участковый врач-фтизиатр:

Достаточно часто выявляются патологии в лёгких у ВИЧ-инфицированных, которые направляются в ОКФЦ на КТ органов грудной клетки для раннего выявления туберкулёза. Считаю, что результат проекта оказался удачным. Теперь пациентам из Центра СПИД, у которых во время КТ обнаруживаются патологии, в этот же день мы проводим полноценное дообследование и назначаем лечение. Благодаря этому снижается количество запущенных форм туберкулёза, повышается число выздоровевших.

Теги: ВИЧ , диагностика , здоровье , медицина , СПИД , туберкулез
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