Пациентам с ВИЧ в Тюмени упростили прохождение КТ-исследования легких

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В отделении лучевой диагностики Областного клинического фтизиопульмонологического центра улучшили маршрутизацию для пациентов Центра профилактики и борьбы со СПИД, чтобы они могли быстрее пройти КТ-диагностику и получить лечение. Из общего числа пациентов с туберкулёзом ВИЧ-инфицированные в ОКФЦ составляют почти 42%, сообщает региональный депздрав.

"В Тюменской области доля ВИЧ-инфицированных пациентов, страдающих туберкулёзом, среди всех состоящих на туберкулезном учете пациентов остается высокой. По данным за 11 месяцев 2021 года, из 1265 больных, состоящих на учете в ОКФЦ, 528 человек (41,7 %) являются ВИЧ-инфицированными. Самым эффективным методом ранней диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ является КТ-исследование органов грудной клетки", - отметили в пресс-службе Областного клинического фтизиопульмонологического центра.

В 2021 году из Центра СПИД на компьютерную томографию в ОКФЦ было направлено 578 человек, у 154 из них выявлен туберкулез (26,6 %).

Отмечается, что бережливые технологии помогли упростить запись пациентов на КТ, сделать возможным направление экстренных больных на исследование в день обращения, а также исключить пересечение потоков пациентов.

Татьяна Седельникова, участковый врач-фтизиатр: