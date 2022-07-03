Не избегать лечения туберкулеза призывают тюменцев

Человек с активной формой туберкулеза может заразить до 15 человек в год. Такое случается, если больной отказывается от лечения, но продолжает общаться с другими людьми, появляется в общественных местах.

Ответственность перед окружающими позволяет сдержать распространение заболевания. Почти 90% пациентов с впервые выявленным заболеванием успешно завершают лечение.

Как сообщает Тюменская область сегодня, пульмонологи и фтизиатры клинического фтизиопульмонологического центра региона, почти 90% пациентов с впервые выявленным заболеванием с успехом завершают лечение. В случае рецидива процент успешного лечения снижается до 75%.

К сожалению, не все больные туберкулезом стремятся поправить здоровье. По данным организационно-методической службы областного центра, ежегодно от лечения отказываются до 7% пациентов, находящихся на диспансерном учете.

В фтизиопульмонологическом центре разработаны алгоритмы, которые помогают не допускать значительных пропусков в приеме лекарственных препаратов пациентами.

Если больной самовольно покидает стационар или не выходит на связь с медсестрой, по решению врачебной комиссии к нему применяются определенные меры. Документы отправляются в прокуратуру или в суд с просьбой принудительно привлечь человека к лечению на основании федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", – комментирует порядок работы с недобросовестными пациентами заведующий амбулаторным отделением Михаил Коваленков.

Отметим, что наиболее остро вопрос отрыва от лечения стоит в отдаленных населенных пунктах. В организационно-методической службе регулярно проводится сбор информации от районных фтизиатров в противотуберкулезных кабинетах областных больниц о количестве диспансерных пациентов с бактериовыделением.

– Это делается для того, чтобы повысить эффективность и контролируемость лечения, предупредить распространение туберкулеза, привлечь к обследованию и лечению туберкулеза в недобровольном порядке через суд, – рассказал об особенностях работы фтизиатрической службы руководитель организационно-методической службы центра Вадим Неверов.

Выявленное на начальном этапе заболевание позволяет его быстро и бесследно ликвидировать, а также избежать рецидива в будущем. Поэтому тактика избегания не только не эффективна, но и опасна для общества.