В Тюменской области снижается заболеваемость туберкулезом

В Тюменской области на учете по поводу активного туберкулеза на 1 июля 2021 года состоит 1504 человек, в середине 2020 года - 1842 человека.

Хорошая статистика — результат совершенствования работы службы по лечению и розыску оторвавшихся от лечения пациентов, это уникальный опыт коллектива центра, отметила главврач Областного клинического фтизиопульмонологического центра (ОКФЦ) и главный внештатный фтизиатра Тюменской области Наталья Пирогова.

Сейчас прервавших лечение пациентов стало меньше, и это важно: каждый необоснованный перерыв в борьбе с этим инфекционным заболеванием снижает шансы больного на успешное выздоровление и создает опасность заражения для окружающих.

"Мы планируем тиражировать созданные алгоритмы в амбулаторных отделениях Ишимского и Тобольского филиалов, а также в противотуберкулезных кабинетах областных больниц", - обобщила Пирогова.

В ОКФЦ применяются современные методы обследования и лечения. В Тюменской области работают две бактериологические лаборатории (в Тюмени и в Ишимском филиале). Это обеспечивает возможность определить у каждого из выявленных пациентов лекарственную устойчивость возбудителя и назначить эффективное лечение, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.