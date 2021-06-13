Тюменские фтизиатры практикуют высокотехнологичное лечение туберкулеза

Фото пресс-службы Областного клинического фтизиопульмонологического центра

Врачи Областного клинического фтизиопульмонологического центра проводят высокотехнологичные торакальные операции как этап в комплексном лечении туберкулеза. При своевременном вмешательстве – эффект выше.

"Когда легочная ткань изменена и безвозвратно утеряна, мы должны удалить ее, чтобы свести к минимуму риск возрождения инфекции из оставшихся очагов", - комментирует заведующий отделением для больных туберкулезом органов дыхания (у детей), главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в центре применяют стандартизованный подход: на пятом месяце лечения пациент направляется на консультативный прием к торакальному хирургу. Оценив картину туберкулезного процесса, он дает заключение о возможности и целесообразности хирургических методов лечения. Также рассчитываются риски от сопутствующих патологий у каждого пациента.

Во время эндоскопической операции врач накладывает две пластиковые трубки (порты), в которые вводятся манипулятор и камера. Тюменские хирурги усовершенствовали методику, используя единственный порт, тем самым снизили травматичность.

"В этом году выросло также количество диагностических операций, в которых также используются высокие технологии и видеотехника", - поделилась заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Елена Шемелова.

Хирургическое лечение больных туберкулезом – это работа мультидисциплинарной бригады, в составе которой фтизиатр, торакальный хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт. При назначении правильной химиотерапии и компенсации сопутствующих патологий, летальность в результате торакальных операций нулевая.