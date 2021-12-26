Новые видеоларингоскопы поступили в ишимскую больницу

Фото пресс-службы Областной больницы №4

Новые видеоларингоскопы, предназначенные для эффективной диагностики заболеваний на ранних стадиях, поступили в Областную больницу №4 в Ишиме. Благодаря аппаратуре с момента выявления заболевания до назначенного лечения у врачей будет уходить намного меньше времени.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №4, врач-оториноларинголог поликлиники №3 Александр Гартунг с помощью эндоскопической аппаратуры с видеокамерой смог диагностировать у 92-летнего пациента опухоль гортани. Подозрение на злокачественное новообразование теперь должны подтвердить или опровергнуть врачи-онкологи. Но выявление заболевания на ранней стадии дает больше шансов для успешного выздоровления.

"Без этого оборудования мы не всегда могли диагностировать заболевание на начальной стадии, отправляли пациента с подозрением на онкологию к врачам-эндоскопистам или в областной центр на дообследование", – отметил Александр Гартунг.

К оториноларингологу обращаются не только взрослые, но и дети. Один из пациентов – это 11-летний ребенок, у которого во время проведения компьютерной томографии по направлению от невролога случайно обнаружили образование в гортани. Его сразу направили к ЛОР-врачу. При видеоларингоскопии доктор увидел лимфоидную доброкачественную ткань, расположенную в нетипичном месте. Онкология исключена. Ребенок будет наблюдаться у врача в динамике.