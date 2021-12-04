Медицинскую помощь в тюменских селах оказывают мультидисциплинарные бригады

В небольших населенных пунктах Тюменской области практикуют выездную деятельность мультидисциплинарных медицинских бригад. Они оказывают жителям специализированную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Областной больницы №15 в Нижней Тавде, около тысячи жителей села Велижаны получают плановую медицинскую помощь в сельской участковой больнице, но узкие специалисты, такие как офтальмолог, невролог или эндокринолог, принимают лишь в райцентре, за 30 км. Чтобы сделать помощь медиков более доступной, к жителям Велижан выехала мультидисциплинарная бригада ОБ №15.

Врач-офтальмолог принял 16 пациентов, из них у троих он выявил ранее не диагностированные заболевания.Невролог осмотрел 14 пациентов, в основном имеющих хронические заболевания. Таким пациентам, как правило, требуется динамическое наблюдение специалиста и периодическая коррекция лекарственной терапии. А иногда и направление к нейрохирургу в Тюмени для получения дальнейших рекомендаций.

Эндокринолог провел прием 15 пациентов, при необходимости корректируя консервативное лечение. У одного из них был впервые выявлен сахарный диабет 2 типа. Он получил рекомендации по диетическому питанию, физическим нагрузкам и медикаментозной терапии.

Медики профильных специальностей ОБ№15 продолжат оказывать помощь пациентам как в Велижанах, так и в других населенных пунктах Нижнетавдинского района.