Аспирант ТюмГУ Егор Лебедев победил в главном конкурсе молодёжной науки России

Аспирант Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Егор Лебедев получил диплом за первое место в номинации "Агро-, био- и продовольственные технологии" всероссийского форума "Наука будущего – наука молодых", научным руководителем победителя конкурса является профессор X-BIO Леонид Адонин.

По итогам выполнения проекта "Покадровая микроскопия иммобилизованных диатомовых водорослей: к новым биосенсорам" молодой исследователь показал, что живые диатомеи, иммобилизованные посредством полиаминов в капиллярах и микрожидкостных чипах, перспективны для приложений биомониторинга, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Конкурс научно-исследовательских работ аспирантов и студентов университетов России на площадке VI Всероссийского форума и IV Международной конференции "Наука будущего – наука молодых" – 2021 прошёл по десяти номинациям. Из более чем 200 университетов России на конкурс было подано свыше пяти тысяч работ. К финалу допущены 150 аспирантов и 150 студентов. В состав Программного комитета мероприятия и жюри конкурса вошли выдающиеся российские и зарубежные учёные, руководители научных лабораторий, основанных по итогам конкурсов мегагрантов.

"Студенты и аспиранты из региональных университетов по уровню теоретической и практической подготовки ни в чем не уступают представителям столичных вузов. Это свидетельствует о значительно выросшем качестве исследовательской деятельности, о развитии приборной базы университетских лабораторий, об очень высоком уровне мотивации молодых ученых", - отметил профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель направления Биоматериалы Научного центра генетики НТУ Сириус, директор исследований CNRS (Франция) Дмитрий Иванов.

В ТюмГУ сообщили, что это не первая победа аспирантов вуза в конкурсе НИР форума "Наука будущего – наука молодых", который позиционируется как главное молодежное научное событие года в России. В 2020 году аспирант Физико-технического института Руслан Сафаргалиев победил в конкурсе по направлению "Экология и энергетика".