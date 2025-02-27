В Тюмени проходит стратсессия по межуниверситетскому кампусу

Как межуниверситетский кампус будет интегрирован в экономику региона? Какова его роль в стратегическом развитии нашей области и всей страны? Это обсуждают на трехдневной проектно-аналитической сессии в Тюмени.

"Все проекты, продукты и технологии, которые будут разрабатывать в кампусе, должны стать коммерчески успешными. Уже сейчас важно понимать, какие специалисты будут нужны экономике региона. Мы должны ориентироваться на профессии будущего. С самого начала мы привлекаем к обсуждению концепции кампуса активную молодёжь. И это правильная стратегия. Ребята создали свой комитет. Их идеи помогут сделать научно-образовательную площадку современной и удобной", - сообщил губернатор Александр Моор.

Межуниверситетский кампус возводится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".