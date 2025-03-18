ТюмГУ снова в "Приоритете" и получит от государства грант в 460 млн рублей

Опубликованы результаты программы поддержки университетов "Приоритет-2030". ТюмГУ вошел во вторую группу вузов. Программа развития университета признана одной из тридцати лучших в стране, сообщил ректор вуза Иван Романчук.

"Мы проектируем совместное будущее университета, региона и крупнейших индустриальных партнеров, делаем ставку на технологическое лидерство, на проактивное развитие потенциала человека, на развитие комфортных и высокопродуктивных территорий. Впереди большая работа", - отметил Романчук.

В планах вуза - нарастить контингент по программам инженерной подготовки, нивелировать нехватку преподавателей, возникающую при масштабировании образовательных программ, технологически, создавая ассистентов профессора на основе технологий искусственного интеллекта.

В числе стратегических технологических инициатив — разработка роботизированных решений для производств в труднодоступных регионах Арктики, создание новых ресурсосберегающих технологий для ТЭК, обеспечение продовольственной безопасности.

"Во всех этих направлениях у ТюмГУ есть заделы, мы видим наши перспективы и уверены в верности выбранного пути. Поддержка Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Тюменской области и индустриальных партнеров — важный показатель и одновременно мотивация для развития", - заявил Романчук.

Губернатор Моор вхождение ТюмГУ в "Приоритет-2030" назвал важным событием для науки и высшего образования региона. Помимо этого, вуз получит дополнительную господдержку в виде гранта на сумму около 460 млн рублей.

"Вуз не первый год участвует в программе "Приоритет". За это время команда госуниверситета разработала несколько новых, коммерчески успешных проектов, направленных на научно-технологическое развитие региона. Тюменский госуниверситет выстраивает взаимодействие с командами других вузов региона. Такое сотрудничество помогает в достижении целей программы "Приоритет", а региону даёт возможность формировать стратегию создания иежуниверситетского кампуса", - отметил Моор.

Межуниверситетский кампус в Тюмени строим в рамках реализации федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".