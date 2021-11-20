Женщины Ялуторовска преобразятся накануне Дня матери

Выпускной для тридцати участниц онлайн-марафона "Ты не одна" проведут 25 ноября в Молодежном социально-деловом центре Ялуторовска.

В течение ноября попавшие в сложную жизненную ситуацию женщины, которые самостоятельно воспитывают детей, на марафоне учились находить разные пути решения своих проблем и получали новые знания. "Также надеемся, что проект станет местом взаимодействия, где каждая участница сможет найти единомышленниц", — отметила организатор онлайн-марафона Ксения Ведьмедева.

Во время марафона для женщин провели серию прямых эфиров, в которых эксперты рассказали, как полноценно воспитать ребёнка и про себя не забыть, что значит быть достаточно хорошей мамой, о мерах социальной поддержки и дали юридические консультации.

На выпускном женщины пройдут мастер-классы и консультации с психологом, стилист и визажист проработают над их образами перед фотосессией, а новые наряды дамы бесплатно выберут на ярмарке "Круговорот вещей в природе". Организаторы обещают, что на мероприятии будут соблюдены необходимые меры профилактики коронавируса, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Онлайн-марафон "Ты не одна" стал победителем конкурса проектов "Моя идея". Организаторы получили финансовую поддержку в размере 50 000 рублей.