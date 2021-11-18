Дедушка Мороз получил 2000 поздравлений от юных тюменцев

Дедушка Мороз в честь своего дня рождения получил огромное количество поздравительных писем. Почта "Деду Морозу, с любовью!" с 8 по 17 ноября работала в ДК "Водник". Каждый желающий мог прийти и оставить свои добрые слова и приятные сюрпризы главному волшебнику Нового года.

Уголок поздравлений собрал огромное количество писем и насчитал 2000 поздравлений от любящих детей. Дедушка Мороз с большой радостью принял каждое поздравление и выразил благодарность своим юным друзьям в видеообращении на официальной странице ДК "Водник" во "ВКонтакте". Дедушка Мороз зачитал добродушное письмо, которое было наполнено светлыми пожеланиями.

"”Дорогой Дедушка Мороз! Я желаю тебе здоровья, счастья, хорошего настроения, тепла и уюта в доме! Будь волшебным и не забывай – мы в тебя верим. И всего тебе самого хорошего, милого и любимого!” Вот так письмо! Порадовали Дедушку. Открою вам один секрет – подарки и сюрпризы я очень люблю, а письма ваши мне так по душе пришлись, что я перед всеми 12-ю месяцами похвастался. А прислали вы их аж 2000! Спасибо вам, ребята, что не забываете меня. Но и я перед вами в долгу не остаюсь! Все просьбы о подарках обязательно выполню!", – поблагодарил Дедушка Мороз своих друзей.

На этом празднование дня рождения не заканчивается. В "Корабельном" сквере 18 ноября в 17:00 Дедушка Мороз проведёт свой праздник для всех желающих. Главный волшебник страны лично будет принимать поздравления и устроит грандиозное представление с шерстяным флэшмобом, световыми помощниками-аниматорами, весёлыми играми и подарками.