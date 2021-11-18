Спектакль "Я говорю" попал в топ "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее"

В Тюмени первый инклюзивный спектакль "Я говорю", сделанный полностью с людьми с ограниченными возможностями здоровья, признали одной из важнейших инициатив города в рамках проекта "Я посещаю". Спектакль попал в топ наиболее социально значимых событий, которые вошли в каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее".

Проект "Я посещаю" проводится в Тюмени с 2018 года, именно в этот год были представлены его первые победители. Целью проекта является выявление и поощрение лидеров молодежных сообществ, реализующих социально значимые инициативы на территории Тюмени и юга Тюменской области.

Спустя три года "Я посещаю" провели ещё одно комплексное исследование, которое помогло определить список самых выдающихся проектов достойных внимания публики и важных для нашего города. В период с 2018 по 2021 год было выявлено 1201 молодежное событие и проект, реализованные в Тюменской области, но только 72 проекта смогли оказаться в топе. Именно среди них оказалась оригинальная постановка "Я говорю".

Спектакль был направлен на реализацию креативных способностей инвалидов старше 18 лет и создание равных условий в области творческой реализации. На сцене постановку исполнили 13 актеров, насладится просмотром которой смогли 300 жителей и гостей города.

Впервые "Я говорю" показали на сцене ДК "Торфяник" в 2018 году, где были продемонстрированы талант и великолепная игра участников постановки. В спектакле по задумке режиссера, актеры делятся личными историями в разных театральных жанрах: куклы, пантомима, театральные этюды. Сегодня этот спектакль по праву признан одной из значимых инициатив города, показывая возможности творческого начала у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Постановку "Я говорю" вместе с остальными призёрами большого проекта "Я посещаю" удостоили победы на церемонии награждения в формате прямого эфира на телеканале "Тюменское время".

Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.