Лаборатория домашнего театра пройдет в Тюмени

С 4 по 10 ноября в Тюмени пройдет проект "Лаборатория домашнего театра". Гости посетят мастер-классы, послушают лекции и на основе полученных знаний создадут мини-спектакли разных форм. Заявки на участие принимаются до 2 ноября в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

В событии могут принять участие семьи с детьми в возрасте от 6 лет, педагоги театральных студий, дополнительного образования, а также работники социальных служб. Для них проведут занятия по театрам теней, предметов и кукол. В завершение проекта участники подготовят и поставят спектакли, для которых реквизит и декорации создадут дети.

В проекте тюменцы вместе с экспертами разработают методику, исходя из опыта, полученного на лаборатории. Она будет служить инструментом для сплочения и объединения представителей разных поколений — родителей и детей. Специалисты поделятся с участниками эффективными способами укрепления семейных связей и развития творческих способностей как у ребенка, так и взрослого.

Кураторами лаборатории станут профессионалы в области театрального искусства:

— Наталья Сирюшова — специалист по театру кукол и предмета;

— Маша Хайбуллина — художник-постановщик, руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра "Космос", - сообщает Мой-портал.ру.

"Наш проект дает возможность родителям провести время с ребенком и лучше понять его чувства. Участники получат практические инструменты, которые помогут им объяснить ребенку сложные жизненные ситуации, связанные с воспитанием, используя театр и подручные материалы. Такие игровые занятия будут интересны и детям, и взрослым. Педагоги тоже смогут включить эти практики и методики в свою профессиональную деятельность, чтобы привлечь родителей к процессу обучения", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

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